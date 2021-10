Ex-administrador do Cacuso em julgamento

O ex-administrador municipal de Cacuso Caetano da Rita Tinta e outros seis réus começaram a ser julgados por peculato, falsificação de documentos autênticos, associação criminosa e cumplicidade entre outros crimes.

No total são sete arguidos, dois que se encontram detidos e cinco em liberdade.

Esta quinta-feira começaram a ser ouvidos cinco réus depois de nas audiências iniciais terem sido ouvidos Rita Tinta e Carlos Fernando Mulo, ambos detidos preventivamente no no dia 3 de Fevereiro deste ano

o jurista Ilmo Panzo diz que se ficarem provadas as acusações do Ministério Público o então administrador de Cacuso, Caetano Tinta arrisca-se a cumprir uma pena de prisão que varia entre 1 a 14 anos.

O Tribunal Provincial de Malanje na sequência das investigações resultou o arresto preventivo em Julho deste ano, de seis empreendimentos comerciais do grupo empresarial ZECIND Limitada na cidade de Malanje, pertença do empresário Carlos Mulo.

Dos imoveis confiscados com base a Lei de Repatriamento Coercivo de Capitais no âmbito do combate à corrupção incluem um Instituto Médio Politécnico, com todo o seu equipamento, três farmácias com todos os fármacos e um super mercado entregues à Cáritas Arquidiocesana de Malanje como fiel depositário.

Na rota do combate à corrupção foi já detido o director do Hospital Geral de Malanje, Isaac Savumbi e mais um colaborador.