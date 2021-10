Estados Unidos evitam incumprimento com subida do limite da dívida

Os Estados Unidos evitaram o cenário de incumprimento depois de o Congresso ter aprovado, esta terça-feira, a subida do limite da dívida pública federal. O presidente Joe Biden deverá assinar a lei esta semana.

O cenário de os Estados Unidos entrarem em inédito incumprimento, por incapacidade de obtenção de financiamento para o serviço da dívida, foi temporariamente afastado. Esta terça-feira, a Câmara dos Representantes aprovou o aumento do limite da dívida pública federal por 219 votos a favor e 206 contra.

O presidente Joe Biden deverá assinar a lei esta semana. No entanto, o aumento do limite da dívida está limitado até ao início de Dezembro, ou seja, o problema vai voltar a colocar-se antes do final do ano.

Na semana passada, o Senado já tinha aprovado o aumento de 480 mil milhões de dólares (416 mil milhões de euros), o que eleva a divida para 28,9 biliões de dólares.

O cenário de incumprimento poderia fragilizar a economia norte-americana e teria profundas consequências nos mercados financeiros internacionais, que assentam na confiança oferecida pela dívida pública dos Estados Unidos.