Eng. António Venâncio anuncia candidatura à presidência do MPLA

António Venâncio, um dos quadros técnicos nacionais considerado por muitos como o mais abalizado no sector da Construção, será candidato a presidência do MPLA. O engenheiro de construção civil, fez o anúncio da sua candidatura por meio de um comunicado nas redes sociais.

Prezadas e Prezados;

Por minha livre e espontânea vontade e em concertação com o Eng. António Venâncio, na qualidade de militante passivo, ontem tomei a histórica decisão de fazer parte da Task Force da campanha eleitoral do Eng. António Venâncio à Presidente do MPLA.

Foco nos objectivos da candidatura. Escreveu o futuro candidato

Eng. António Venâncio passou pelo sector empresarial público, pelo Ministério da Construção e foi colunista do finado Semanário Angolense. Defende que a construção de habitação social deve ser feita em altura, por uma questão de racionalidade económica. É natural de Luanda. Do Rangel, mais precisamente. É um dos críticos do investimento feito, um pouco por todo o país, em novas centralidades. É um modelo de intervenção do Estado no sector da habitação que não aprecia. Apesar da proximidade com o MPLA, não deixa de dar a sua opinião sobre os temas mais quentes. “Julgo ter sido uma das maiores lições que o meu pai me ensinou: pensar pela própria cabeça”,

Eng. António Venâncio será assim o primeiro candidato assumido que irá disputar com João Lourenço a presidência do partido dos camaradas no próximo Congresso a ser realizado em .