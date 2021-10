O atacante internacional angolano, Cristóvão Paciência “Mabululu” esteve esta quarta-feira em destaque no triunfo do Ittihad SC de Alexandria, por 2-0, diante do Al-Hilal.

Lançado a titular, Mabululu apontou o segundo golo da sua equipa no encontro, em mais um jogo de preparação visando a estreia no campeonato egípcio.