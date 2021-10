Angolanos expectantes com o quinto discurso de João Lourenço à Nação

O Presidente da República João Manuel Gonçalves Lourenço está prestes a fazer o seu actual discurso sobre o Estado da Nação, nesta sexta-feira, 15 de Outubro, na Assembleia Nacional.

A cerimónia solene, referente a abertura do novo ano parlamentar 2021 – 2022, terá início às 10 horas, com a recepção ao Presidente da República com honras militares, e a seguir a apresentação de cumprimentos de boas-vindas e a intervenção do Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos “Nandó”.

Entretanto, o ponto mais alto da reunião será o discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para a resolução dos principais problemas sociais.

Nesta senda, a equipa de reportagem do PLATINALINE saiu às ruas da cidade capital e falou com pessoas de vários estratos sociais para saber o que esperam ouvir da mais alta entidade do país.

Além de serem apontados os problemas, os entrevistados esperam igualmente ouvir estratégias criadas pelo Executivo para a resolução dos mesmos. “A população hoje em dia já não acredita em nada, falam isso, nada, tentam um projecto, não dá certo. Há pessoas a comerem no lixo, nunca vimos isso no nosso país”.

“Aqui o problema que se deve focar é a fome. Há sobas a morrerem à fome, muitas crianças nas ruas, epá, está mal!”.

“Gostaria de ouvir que ele desse emprego aos jovens e que baixasse os preços da cesta básica”.

“Gostaria que o presidente se focasse mais nas necessidades básicas, como a educação, saúde, fome, desemprego e o alto nível de criminalidade”.