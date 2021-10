Pelo menos seis mortos e vários feridos em ataque a tiro no nordeste do Brasil

Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas hoje num ataque a tiro durante uma festa no estado da Bahia, no nordeste do Brasil, informaram fontes da polícia.

Um grupo armado atacou uma festa no bairro do Uruguai, localizado na capital regional, Salvador, durante a madrugada, e abriu fogo contra os presentes, deixando seis mortos, incluindo um adolescente e duas mulheres, e pelo menos 10 feridos, segundo a Polícia Civil da Bahia.

“Um grupo armado chegou ao local onde estava acontecendo uma festa de rua e disparou vários tiros. Houve um confronto e cerca de 15 pessoas foram atingidas pelos tiros”, destacou a autoridade policial baiana em nota.

Duas das vítimas morreram no local do ataque e outras quatro em hospitais da região para onde foram levadas.

Os outros feridos permanecerão internados em diferentes centros de saúde, com diversos estados de gravidade, completou a nota da Polícia Civil.

Os factos ocorreram numa área empobrecida e que está sob forte influência de gangues de traficantes que disputam o controlo da região.

Embora os motivos do crime não tenham sido divulgados oficialmente, os investigadores estão trabalhando com a possibilidade de que um grupo de traficantes de drogas tenha organizado a festa e os participantes tenham sido surpreendidos pelo ataque supostamente perpetrado por uma gangue rival.