Jovem atacante angolano de 18 anos já brilha no futebol português

O atacante internacional angolano Sub-17 formado no ASA, Valdemiro Domingos, já tem dado cartas ao serviço do plantel U19 do Gil Vicente.

Contratado no mês de Agosto proveniente do ASA , clube onde foi formado, o atacante de 18 anos tem sido a maior referência do ataque de sua equipa.

Valdemiro Domingos, já leva 3 golos apontados e igual número de assistências em apenas 5 jogos disputados.

No último sábado (02), o jovem atacante angolano voltou a estar em destaque ao apontar o golo que garantiu a vitória do Gil Vicente diante do Feirense.