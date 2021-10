Imóveis da SONIP sete vezes mais caros devido a indexação ao dólar norte-americano

A imobiliária da Sonangol mantém o preço dos imóveis indexados ao dólar que com a depreciação da moeda nacional ficaram mais caros penalizando os moradores que pedem tratamento igual aos residentes das outras centralidades do país.

Os moradores da urbanização Vida Pacífica, também conhecida por Zango Zero, em Viana, continuam sem saber quanto vão pagar de facto pelos imóveis adquiridos em 2013 a` Sonangol Imobiliária e Propriedades (SONIP) no processo de vendas de habitações do Programa Nacional de Habitação.

Passados oito anos, a incerteza continua porque os contratos na altura foram indexados ao dólar norte-americano. Com a desvalorização cambial, os imóveis estão hoje sete vezes mais caros do que à data dos contratos.

Com base em contas do Expansão, um apartamento da tipologia T4 na urbanização Vida Pacífica foi comercializado, em 2013, a um valor equivalente a 90 mil USD, que, na altura, correspondia a 9 milhões Kz. Hoje corresponde a 53,4 milhões Kz, mais do dobro do valor definido pela tabela de preços das habitações das centralidades construídas com fundos públicos, tabelados no ano passado a 23 milhões Kz para um T4.