Crédito mal parado: Recredit recuperou 16,44 mil milhões de kwanzas do BPC

A Recredit – Gestão de Activo S.A., por via de uma publicação no site do Ministério das Finanças, dá conta da recuperação de crédito malparado em 83% do seu objectivo anual. Os valores mais significativos, segundo a Recredit, dizem respeito ao Banco de Poupança e Crédito (BPC).

São 16,44 mil milhões de kwanzas de crédito malparado que foram recuperados pela Recredit, entre Março e Setembro deste ano, pode ler-se numa publicação no site do Ministério das Finanças, o que representa 83% da meta anual para 2021.

Com esse resultado, alcançado desde o início do presente exercício até o final do terceiro trimestre de 2021, a Recredit soma um valor acumulado de recuperação de 21,37 mil milhões de kwanzas, desde 2020.

Num documento que tem origem na instituição, fala-se de uma recuperação de crédito para o último trimestre deste ano – Outubro, Novembro e Dezembro – de cerca de 13 mil milhões de kwanzas, tendo em conta os vários processos que estão em tramitação técnica.

Do valor total a ser recuperado, perto de sete mil milhões de kwanzas incluem propostas de amortização em análise; 699 milhões são referentes a propostas aprovadas; e cinco mil milhões representam propostas aprovadas com acordos celebrados entre a instituição e os devedores.

Recredit, que tem como maior accionista o Estado angolano (95%), adianta que 71% da carteira de crédito está concentrada nos 20 maiores devedores, que, em geral, pertencem aos sectores da construção e comércio.