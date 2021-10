Naufrágio de embarcação a vela deixa nove mortos e 13 desaparecidos em Moçambique

Polícia aponta como prováveis causas “a superlotação e o mau tempo que se fazia sentir na região”

A Polícia da República de Moçambique (PRM) confirmou que nove pessoas morreram e 13 ainda encontram-se desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação a vela na tarde de quinta-feira, 7 no distrito de Memba, província de Nampula.

A embarcação transportava pouco mais de 30 pessoas no trajecto Nacala-Porto, em Nampula e Pemba, em Cabo Delgado.

Em conferência de imprensa nesta sexta-feira, 8, o porta-voz da polícia em Nampula não avançou mais detalhes, mas disse que oito pessoas sobreviveram, embora estejam em “estado crítico”.

Zacarias Nacute indicou que um levantamento preliminar aponta como causas “a superlotação e o mau tempo que se fazia sentir na região”.

No entanto, acrescentou que há um trabalho em curso junto dos sobreviventes no sentido de obter mais dados sobre o acidente.

Uma equipa multi-sectorial destacada para o local do naufrágio está a realizar buscas ao longo do mar com vista à localização dos desaparecidos.