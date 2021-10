Contrassensos

E eu próprio também já estou a chegar àquela fase em que penso que é um contrassenso achar que estas coisas são um contrassenso

Independente das razões e das motivações, parece um contrassenso ser a ANPG que assine um acordo em nome do Estado Angolano para a produção de biocombustíveis, que na prática se resume ao cultivo, colheita e exportação de cereais para as biorefinarias da EMI em Itália. Tal como seria um contrassenso se a Nova Agrolíder decidisse entrar na produção de petróleo e fosse o Ministério da Agricultura a assinar o acordo de concessão do bloco a explorar.

Também me parece um contrassenso que se arranque com um programa Simplifica para facilitar, entre outras coisas, o registo de imóveis, que todos os processos se mantenham, que as burocracias não tenham sido aliviadas, e que a única alteração seja apenas para as vendas dos imóveis do Estado, na primeira compra, que passam a ter taxas mais baixas. Mas se forem de particulares, os valores mantêm-se. Parece um contrassenso que o Estado tenha criado um programa para diminuir os custos das vendas dos seus imóveis e terrenos, mas que isso não se aplique ao cidadão comum.

Tal como é um enorme contrassenso as televisões públicas noticiarem uma questão tão sensível como a anulação do congresso do maior partido da oposição e, por consequência, a eleição do seu líder, com base numa fonte anónima e num momento em que ainda decorria a reunião dos juízes do Tribunal Constitucional. Como também é um contrassenso que 48 horas depois ainda não exista uma confirmação oficial e o acórdão do referido Tribunal.

Tal como me parece ser um contrassenso pensar que tudo isto, apresentado duas horas depois podia abafar outro facto político. Tal como me parece um contrassenso que aqueles que fizeram a notícia não tivessem ouvido o envolvido, abrindo o caminho para a vitimização, contribuindo para o crescimento da sua simpatia junto do cidadão comum.

Tal como me parece ser um contrassenso manter a transmissão em directo através da TPA de qualquer chegada do Presidente da República ao aeroporto 4 de Fevereiro, mesmo que seja de uma visita à província do Bié que demorou um pouco mais de oito horas. Mas maior contrassenso é às 16 horas retirar grande parte dos ministros e outros titulares dos cargos públicos dos seus locais de trabalho, onde possivelmente estariam a fazer qualquer coisa de útil para o País, e colocá-los durante quase uma hora perfilados na pista.

Mas maior contrassenso é que muitos nós achamos que tudo isto é normal e pouco ou nada fazemos para alterar. A repetição cria o hábito, ouvia dos mais velhos.

E eu próprio também já estou a chegar àquela fase em que penso que é um contrassenso achar que estas coisas são um contrassenso. A propósito, o que quer dizer contrassenso?