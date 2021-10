Presidente burkinabe remodela exército nacional

O presidente burkinabe, Roch Marc Christian Kaboré, realizou mudanças no seio do Exército, soube a PANA de fonte oficial.

Foi promovido ao chefe do Estado-Maior do Exército o major-coronel Ouedraogo Gilbert, em substituição do general Moise Miningou.



O presidente Kaboré nomeou o major-coronel, Somé Vinta chefe do Estado-Maior adjunto das Forças Armadas.

O major-coronel, Bambara Marie Omer Hermann, assume, doravante, o comando do Estado-Maior da Gendarmaria Nacional, ao passo que o coronel Ouedraogo Souleymane, o do Estado-Maior da Força Aérea.

Esta remodelação ocorre num momento em que o Exército burkinabe sofreu pesadas baixas nos últimos dias, face ao terrorismo.