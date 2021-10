Moçambique: Tropas da SADC estendem permanência para combater o Estado Islâmico

A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral – SADC – anunciou, nesta na terça-feira, a aprovação da continuidade de tropas em Moçambique para ajudar a combater a insurgência ligada ao Estado Islâmico.

De acordo com um comunicado da SADC publicado pela Reuters, a Cimeira da SADC, que decorre em Pretória, na África do Sul, aprovou a extensão da Missão da SADC em Moçambique para continuar com as operações ofensivas contra terroristas e extremistas violentos.

A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral não disse quanto tempo vai durar a referida prorrogação.

O destacamento de tropas da SADC, inicialmente de três meses, terminaria a 15 deste mês.

Aquela organização disse que nesse período, três dos seus soldados – do Botswana e da Tanzânia – perderam a vida.