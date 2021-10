Covid-19: Vacinação chega à comuna de Calunda

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou, esta quinta-feira, a ser ministrada a 115 população da Comuna de Calunda, município do Alto Zambeze (Moxico).

A região de Calunda, com mais de 10 mil habitantes, é uma das seis comunas do município do Alto Zambeze, que dista a 73 quilómetros a leste da vila de Cazombo (sede).

Em declarações hoje à ANGOP, o director municipal da Saúde, Jacinto Sandeze, disse que a campanha de vacinação contra a pandemia no Alto Zambeze, região que conta com mais de 130 mil habitantes, já abrangeu três mil e 900 pessoas.

Disse que as substâncias foram administradas aos cidadãos das comunas de Cavungo, Lumbala-Caquengue, Calunda e Cazombo (sede).

Ao todo, a campanha de vacinação, iniciada em Abril último, administrou a substância a mais de 41 mil 35 pessoas, com a primeira dose da astrazeneca e 19 mil 705 apanharam a segunda dose.

Quanto à toma da vacina Johnson & Johnson, foram vacinadas sete mil 613 pessoas.

Esta semana, a província começou a administrar a vacina da Vero Cell, em duas doses, separadas por até três meses.

Em termos epidemiológicos, a província tem mais de 900 casos positivos, 894 recuperados e 46 óbitos.