O Estabelecimento Penitenciário do Sumbe, na província do Cuanza-Sul, tem alguns casos de excesso de prisão preventiva e atrasos na emissão de declarações de soltura, constatou, no local, a provedora de Justiça.

Uma nota da Provedoria da Justiça refere que Florbela Araújo esteve, sexta-feira, no Sumbe, para conferir posse ao chefe do Serviço Provincial da instituição, tendo visitado algumas instituições ligadas ao sector da Justiça, entre as quais a Cadeia do Sumbe.

Em desenvolvimento…