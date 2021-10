Executivo aumenta orçamento do ensino superior

O Chefe de Estado, João Lourenço, informou esta terça-feira (5) que, apesar das dificuldades, o Executivo se propôs a aumentar o orçamento do ensino superior para o ano académico 2022.

O Presidente da República discursou na abertura solene do Ano Académico 2021-2022 na cidade do Cuito, província do Bié, apelou, igualmente, à contribuição de todos para a melhoria da qualidade do ensino e da investigação científica.

“Daí a necessidade de as instituições privadas de educação e ensino só estarem autorizadas a operar uma vez licenciadas, reconhecidas e com os cursos validados ou aprovados pela entidade estatal competente”, sublinhou.

Durante o discurso, João Lourenço apelou aos pais e encarregados de educação a não matricularem os filhos em instituições sem garantias do fim do curso e um diploma reconhecido pelas autoridades competentes.