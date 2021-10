Quebra de internet: WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar em Angola

Angola está a registar uma quebra no sinal de Internet, com maior realce para algumas redes sociais, nomeadamente, o Facebook, Instagram e WhatsApp.

Segundo apurou o Portal de Angola, essas redes sociais, bastante usadas pelos angolanos para a partilha de informação e denúncia de casos flagrantes do dia a dia, estão fora do ar há mais de quatro horas, situação que, afectou várias transmissões feitas em directo na página do Facebook, entre elas, da Camunda News, onde os seus telespectadores ficaram impossibilitados de acompanhar o jornal da noite daquela plataforma digital, em directo no Facebook.

Entretanto, alguns usuários assíduos do Facebook, Instagram e Whatsaap dizem-se isolados do resto do mundo por não conseguirem aceder a essas redes e terem acesso ao que se passa.