João Lourenço abre ano académico no Cuito

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se terça-feira (5) à cidade do Cuito (Bié) para presidir a cerimónia oficial de abertura do Ano Académico 2021/2022.

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, o acto marca o arranque das aulas no subsistema do Ensino Superior, em Angola.

A nota salienta ainda que a presença no acto de, entre outras entidades, as ministras do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança Sambo, e da Educação, Luísa Grilo.

Estarão, igualmente, presentes a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento, e os governadores provinciais do Bié e do Huambo, Pereira Alfredo e Lotti Nolika, respectivamente, avança a Angop.