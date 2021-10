Guilherme Farinha: «Objectivo é alcançar o primeiro lugar e continuar na corrida ao Mundial-2022»

As eliminatórias para o Mundial de futebol de 2022 que vai decorrer no Catar prosseguem neste mês de Outubro. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil ainda estão na corrida para o apuramento.

No continente africano:

Os Djurtus, que lideram o Grupo I com quatro pontos, deslocam-se a Marrocos a 6 de Outubro num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos antes do play-off de acesso ao Mundial de 2022.

Em entrevista à RFI, Guilherme Farinha, director técnico da Federação guineense de futebol, afirmou que o objectivo é alcançar o primeiro lugar e continuar na corrida ao Catar-2022.

Recorde-se que a Guiné-Bissau empatou a uma bola frente à Guiné Conacri e vencer por 2-4 frente ao Sudão.

Quanto aos Tubarões Azuis deslocam-se à Libéria num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo C a 7 de Outubro.

Na tabela classificativa a Nigéria lidera com seis pontos, enquanto Cabo Verde está no terceiro lugar com um ponto.

Recorde-se que Cabo Verde empatou a uma bola frente à República Centro-Africana e perdeu por 1-2 frente à Nigéria.

No que diz respeito aos Mambas deslocam-se aos Camarões a 8 de Outubro num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo D.

Na tabela classificativa, a Costa do Marfim lidera com quatro pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com um ponto.

Moçambique empatou sem golos frente à Costa do Marfim e perdeu por 1-0 frente ao Malawi.

Por fim, os Palancas Negras recebem o Gabão a 8 de Outubro num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo F.

Na tabela classificativa a Líbia lidera com seis pontos. Angola ocupa o último lugar e ainda não pontuou.

Recorde-se que Angola perdeu por 1-0 frente ao Egipto e também perdeu por 0-1 frente à Líbia.

Recorde-se que a primeira selecção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Catar.

No continente europeu:

A Selecção portuguesa recebe o Luxemburgo a 12 de Outubro num jogo a contar para a sexta jornada. Portugal lidera o Grupo A com 13 pontos após 5 jogos realizados.

No continente sul-americano:

A Selecção brasileira desloca-se ao terreno da Venezuela. Na tabela classificativa, o Brasil, com oito triunfos em oito jogos, tem 24 pontos, enquanto os argentinos seguem na segunda posição com 18.

Passamos às outras modalidades:

O Campeonato do Mundo de futsal da FIFA terminou na Lituânia no domingo 3 de Outubro. Pela primeira vez na história, Portugal arrecadou o título de Campeão Mundial de futsal, vencendo na final da prova a Argentina por 2-1 em Kaunas na Lituânia.

Primeiro título mundial para Portugal que é o actual detentor do título de Campeão da Europa conquistado em 2018.

De notar que a Selecção brasileira de futsal terminou no terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze, após o triunfo por 4-2 frente ao Cazaquistão.

O melhor marcador da competição foi o brasileiro Ferrão com 9 golos, enquanto o português Pany Varela terminou no segundo lugar com 8 golos apontados.

Quanto a Ricardinho, internacional português, foi eleito melhor jogador do Mundial.

O Campeonato do Mundo de futsal da FIFA decorreu na Lituânia com a presença de três selecções lusófonas: Portugal, Brasil e Angola.

No futebol europeu:

O Paris Saint-Germain continua a ser o líder isolado do Campeonato francês da primeira divisão com 24 pontos.

No entanto, os parisienses sofreram a primeira derrota na temporada à nona jornada. O PSG foi derrotado por 2-0 na deslocação ao terreno do Rennes.

O clube parisiense tem 24 pontos, mais seis do que o Lens que venceu por 2-0 o Reims. O Lille, actual detentor do troféu de Campeão de França, ocupa actualmente o 8° lugar com 14 pontos, a dez do líder parisiense, isto após o triunfo por 2-0 frente ao Marselha.

De notar que o mítico presidente do Marselha, Bernard Tapie, que levou o clube à conquista da única Liga dos Campeões alcançada por um clube francês em 1993, faleceu no domingo 3 de Outubro com 78 anos, vítima de doença prolongada.

Na Liga Portuguesa, o detentor do título de Campeão, o Sporting Clube de Portugal, venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Arouca e ocupa o segundo lugar com 20 pontos, os mesmos pontos que o FC Porto que derrotou por 2-1 o Paços de Ferreira, isto após a oitava jornada. No primeiro lugar está o Benfica com 21 pontos, isto apesar da derrota por 0-1 frente ao Portimonense.

Na Liga Espanhola, na oitava jornada, o Real Madrid perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Espanyol de Barcelona. Na tabela classificativa, os ‘Merengues’ lideram com 17 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid, detentor do título, que venceu por 2-0 o FC Barcelona, e que a Real Sociedad que empatou a uma bola frente ao Getafe. Quanto ao FC Barcelona ocupa o 9° lugar com 12 pontos.

Na Liga Inglesa, na sétima jornada, o Manchester United empatou a uma bola frente ao Everton e perdeu a liderança na tabela classificativa ocupando agora o 4° lugar com 14 pontos, os mesmos que o Manchester City, actual detentor do título, que empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Liverpool. Os ‘Reds’ com este empate ocupam o segundo lugar com 15 pontos, a um ponto do líder o Chelsea que venceu por 3-1 o Southampton.

No ciclismo:

A prova ciclista francesa Paris-Roubaix, vertente masculina, decorreu no passado domingo, 3 de Outubro, entre Compiègne e Roubaix numa distância de 257,7 quilómetros. O ciclista italiano Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious) venceu a prova, superiorizando-se ao sprint ao belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e ao holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Na vertente feminina, na primeira edição da prova, a britânica Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo Women) venceu, superiorizando-se à holandesa Marianne Vos (Team Jumbo-Visma Women) e à italiana Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo Women).

É o ponto final neste Magazine Desporto.