Taça Cosafa: Angola cede 2º empate da prova

A selecção angolana de futebol feminino empatou, esta sexta-feira, sem golos diante da África do Sul, em partida da segunda jornada da Taça Cosafa que decorre na cidade sul-africana de Port Elizabeth.

Angola tem dois pontos no terceiro lugar do grupo A, liderado pelas anfitriãs com quatro, enquanto o Malawi, que hoje ganhou Moçambique, por 3-2, está na segunda posição com três.

Os moçambicanos ocupam o quarto e último posto da série com apenas um ponto.

Na ronda inaugural, a 28 de Setembro último, a selecção nacional empatou a dois golos com a congénere moçambicana.

No dia 5 deste mês, o conjunto angolano fecha a fase de grupos frente ao Malawi.

A África do Sul detém o troféu da Taça Cosafa.