Stella de Carvalho chora ao anunciar o fim do programa “O momento da blindada”

Stella de Carvalho anunciou nesta sexta-feira, 1 de Outubro, que o seu programa “O momento da blindada” chegou ao fim.

Num vídeo divulgado no Instagram do programa, em lágrimas e choros, a apresentadora disse: «demos tudo de nós, todo o sangue do nosso corpo e todas as horas de trabalho (…) hoje a ficha caiu, o programa deixa de existir, mas o termo blindada vai existir para sempre».

«Dever cumprido, porque fizemos um bom programa», acrescentou a apresentadora.

O programa líder de audiências esteve no ar durante 1 ano e 5 meses, tudo indica que os motivos do fim do programa possam estar relacionados com a suspensão do canal ZAP Viva.

Confira o vídeo:

https://www.instagram.com/p/CUepxaAgKZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again