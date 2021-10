Sandocan, Man Killa e Mestre Dangui concordam que não há artistas angolanos internacionais

Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 30 de setembro, ao programa “A Tarde é Nossa”, da TV Zimbo, os músicos Sandocan e Man Killa, integrantes do grupo Army Squad, concordaram com o músico Preto Show, quando este afirma não existirem artistas angolanos internacionais.

«Eu vou ser sincero e honesto, eu acho que a palavra internacional, se estivermos a falar do fato de termos ido atuar ou já termos atuado em outros países, se estivermos a ver por aí, yeah, mas se estivermos a falar no verdadeiro sentido internacional, no meu ver, na minha opinião, não», disse Sandocan, apoiado por Man Killa, que reafirmou dizendo: «eu acho que aqui ninguém ainda é».

Além destes, o músico Mestre Dangui também partilhou da mesma opinião, numa entrevista à Rádio Ouvinte, e falou de nomes como Bonga e Matias Damásio afirmando que os mesmos também não são artistas internacionais, apenas conhecidos na comunidade de língua oficial portuguesa.

«Tira o kota Bonga, desculpa-me lá, é um monstro da música angolana. Tira o kota Bonga, lhe põe no Burundi ou na Etiópia, ninguém vai lhe conhecer. Tira o Matias Damásio lhe põe na Zâmbia ninguém vai lhe conhecer, mano», afirmou, mas, realçou que daqui a um ou dois anos o músico C4 Pedro poderá ser internacional.