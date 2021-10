Cidadãos que retiraram sacos de arroz dos camiões podem enfrentar até 5 anos de prisão

Esta foi uma pergunta hipotética feita pelo Dr Waldemar Paulo Silva, por conta dos últimos acontecimentos na província de Benguela.

De acordo com o enquadramento jurídico feito pelo Dr. Waldemar Paulo da Silva, os cidadãos que nos últimos tempos retiraram sacos de arroz dos camiões em circulação, principalmente na província de Benguela, poderiam correr o risco de cumprirem uma pena de até 5 anos de prisão.

O também comissário da Polícia Nacional afirma que, à luz do código penal angolano, todos os elementos que se dedicaram à tal prática cometeram o crime de furto qualificado, punível na alínea d do número 1 e alínea c do número 2, ambos do artigo 393º do novo código penal.

Waldemar Paulo falou ainda da ação de um suposto advogado, também envolvido na tal prática, que teve a sua imagem muito partilhada nas redes sociais, dizendo que, por este ter formação jurídica, tinha de auxiliar os populares a restituírem o produto ao camião, ao invés de optar por uma conduta reprovável.



Confira a publicação:

https://www.facebook.com/waldemar.jose.77/posts/10160089324298313