Actriz anglo-nigeriana Cynthia Erivo lança primeiro álbum

A actriz, cantora e compositora anglo-nigeriana Cynthia Erivo tem mais de um truque na manga. Já ganhadora de um Grammy, a cantora conhecida do cenário musical americano inicia a divulgação de seu primeiro álbum “Ch. 1 Vs. 1”, lançado no início do mês.

Cynthia Erivo pode já ser uma vencedora do Grammy, mas ela ainda está com medo de que o seu primeiro álbum solo, “Ch. 1 Vs. 1”, seja lançado para o mundo.

“Estou animada. Estou nervosa. Quero que as pessoas gostem. Quero que gostem. Quero que funcione bem. Sabe, quero as mesmas coisas que a maioria dos músicos deseja para eles. Música”, disse Erivo.

“Muitas dessas músicas são realmente pessoais. Então, estou pronta para compartilhar algo sobre mim, minha vida e quem eu sou. E espero que as pessoas estejam abertas e prontas para ouvi-las. Espero que sim também. É como outra parte da minha vida que eu posso ver se tornar realidade”.

Lançado no início deste mês, a maioria dos 12 títulos do projeto foram escritos nos últimos dois anos, enquanto a pandemia de coronavírus se alastrava em todo o mundo. Erivo co-escreveu todas as canções.

Este é um novo passo no enorme ano de Erivo, que foi nomeada para os Emmy Awards por ter interpretado a rainha do soul em “Genius: Aretha”.

Acho que é uma coisa tão estranha, cada vez que encontro alguém me dizem “Parabéns por tudo o que está acontecendo”. Parabéns, você está indo muito bem”, disse Erivo.

“No momento, você não percebe que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E então leva um segundo para ficar tipo ‘Oh meu Deus, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo’ … e é só quando eu levo um minuto para assistir a coisa toda que eu percebo que muita coisa está acontecendo e tenho muita sorte de estar nessa posição – muita, muita sorte. É muito legal”.

Além do Emmy e do álbum, o primeiro livro infantil da estrela britânica, “Remember to Dream”, foi lançado em 28 de Setembro de 2021.

“Da maneira mais simplista, trata-se de ensinar as crianças a seguirem seus sonhos, mas, para isso, sonhe com todos os detalhes que puder, de modo que tenha quase como um roteiro para chegar lá”.

Erivo também tem uma série de projetos de filmes em andamento, e ela acabou de filmar seu papel como a Fada Azul no remake live-action de “Pinóquio” com Tom Hanks.

“Não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com Tom Hanks – estávamos filmando em dias diferentes. Mas eu realmente gostei de fazer isso. É uma das canções antigas. A oportunidade de cantar ‘When You Wish Upon a Star’. E é como a canção do destino. Foi muito legal. Eu estava voando a maior parte do tempo e, você sabe, em uma fantasia de fada que é muito bonita. Foi como um trabalho dos sonhos. “