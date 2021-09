Moxico testemunha lançamento do jornal regional “Cinguvo”

A publicação que tenciona “trazer o Leste do país à ribalta”, foi oficialmente apresentada aos cidadãos do Moxico, durante o evento que teve lugar na tarde do último sábado, 25 de Setembro no Monumento à Paz. Tutelado pela Edições Novembro EP., a nova “ferramenta” terá um foco especial no leste de Angola (Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico).



Com circulação em todo país e num formato generalista, o jornal terá também uma versão digital e uma periodicidade quinzenal, servindo de instrumento para divulgar as potencialidades da região, além da riqueza cultural e turística do leste, no sentido de atrair mais investimentos para as perspectivas províncias.



De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, o acto de apresentação contou com a presença de uma delegação de Alto Nível do MINTTCS e da Edições Novembro, incluindo o Presidente do Conselho de Administração, Drumond Jaime Mafuta e o Assessor do Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Celso Malavoloneke.



Falando na qualidade de anfitrião, o Vice-Governador Para o Sector Político, Social e Económico, Víctor da Silva, valorizou a iniciativa, tendo considerado que a mesma vem suprir o déficit comunicacional que a província regista. O dirigente reconheceu que com o novo meio, os cidadãos terão mais acesso à informação e a província contará com mais visibilidade no panorama nacional.