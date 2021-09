Médio angolano César Sousa diz sim aos Palancas Negras

O jovem médio ofensivo que actua ao serviço do Belenenses SAD, César Sousa, reagiu com satisfação a sua chamada na Convocatória da Selecção Nacional para a dupla jornada de qualificação ao Mundial 2022 do Qatar, diante do Gabão.

Após o anúncio da Convocatória na tarde desta terça-feira, o jovem jogador não não escondeu o seu orgulho e vontade em representar as cores do conjunto nacional.

“As minhas origens eu não esqueço! É um orgulho representar o meu país” – escreveu o jovem médio, na sua pagina oficial.

Recentemente promovido ao escalão principal do Belenenses SAD, o jovem médio angolano de 21 anos de idade, tem sido titular indiscutível neste inicio de época ao serviço do emblema português, somando até agora 6 jogos , totalizando 274′ minutos de jogos.

César Sousa, é aguardado nas próximas horas em Luanda, a fim de integrar a concentração da Selecção Nacional que dá o inicio aos trabalhos de preparação já no próximo dia 03 de Outubro.