Cazenga acolhe seminário sobre manutenção de infra-estruturas hospitalares

Promovido pela Associação Nacional para Conservação e Manutenção das Infra-estruturas Imobiliárias, o Município do Cazenga acolheu nesta sexta-feira, dia 24 de Setembro, na Mediática Zé-Dú, um Seminário sobre Gestão da Manutenção das Infra-estruturas hospitalares.

Presidido por Osvaldo Custódio, Administrador Municipal Adjunto para área Financeira e Orçamental do Cazenga, o Seminário abordou três temas, Higiene e Segurança no Local de Trabalho; Manutenção de Infra-estruturas Eléctricas Hospitalares e Gestão Empresarial Aplicada à área de Trabalho; Equidade e Segurança do Paciente.

Durante a sua intervenção, Carlos Manuel, director municipal da Saúde do Cazenga, subescreveu que o Seminário é um refrescamento das acções que devem ser tidas como prioridade para garantir a permanente manutenção das Infra-estruturas hospitalares.

Participaram da actividade, responsáveis das unidades Sanitárias do Município e Técnicos de saúde a vários níveis, que receberam certificados de participação.