RDC: Mulheres queimadas vivas pela justiça popular por bruxaria

Em Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, o problema é crescente: mulheres acusadas de bruxaria são queimadas vivas. Caças às bruxas como as do século 15 ao 17 na Europa, mas no século 21.

Pulverizado com gasolina e depois queimado vivo, o velho Nyabadeux teve um fim atroz depois de ser acusado de bruxaria, como dezenas de mulheres nos últimos meses em aldeias em Kivu do Sul , província oriental da República Democrática do Congo. Desde o início de setembro, as autoridades locais contabilizaram oito pessoas que foram queimadas ou linchadas em três territórios (Kalehe, Walungu e Fizi) pela justiça popular tão horrível quanto precipitada, muitas vezes acionada por liminar obscurantista de clarividentes e outros pregadores em mal dos fiéis.

“Registamos 324 acusações de bruxaria no período de junho a setembro”, disse Nelly Adidja, da Associação de Mulheres na Mídia (AFEM) em Kivu do Sul. Só o território de Kalehe tem 114 casos , incluindo cinco mulheres queimadas vivas e quatro outras retiradas sabe-se lá de onde por milícias de autodefesa.

“Há um ressurgimento do fenômeno porque o Estado falhou em suas missões de soberania, a polícia e o judiciário não estão fazendo seu trabalho” , disse o prof. Bosco Muchukiwa, sociólogo e diretor-geral do Instituto Superior de Desenvolvimento Rural (ISDR) de Bukavu.

O problema, segundo ele, é acentuado pelos “Bajakazi” , videntes e pseudo-pregadores presentes em quase todas as aldeias. Existem também alguns homens, mas a maioria deles são mulheres. Eles afirmam detectar bruxos e bruxas. “É falso, eles não têm poder, mas jogam com a ingenuidade das pessoas que manipulam, para ter mais seguidores, para se darem um certo valor, mais peso na aldeia”.

“Charlatães”

“Devemos proibir as salas de oração destes charlatães!”, Defende por sua vez Muhindo Cikwanine, advogado e especialista em direito parlamentar. “Em 2014, os deputados provinciais votaram por um edital (lei) proibindo o uso da justiça popular em Kivu do Sul”, mas o texto não se aplica, “esta lei não foi seguida por suficiente consciência da população”, disse ele.

Thadée Miderho, administradora do território de Kabare, disse ter registado desde o início do ano seis pessoas mortas, “principalmente mulheres com mais de 60 anos”, sob a alegação de serem bruxas, assim designadas por “Bajakazi”.

Há dois anos, com base numa denúncia dirigida ao procurador de Kavumu (norte de Bukavu), 11 dessas sacerdotisas foram detidas e passaram seis meses na prisão. “Eles foram soltos depois de prometerem mudar de emprego, mas alguns continuam suas atividades em segredo”, lamenta o administrador. Quanto a levar à justiça os aldeões que matam as supostas bruxas, é uma missão quase impossível, de acordo com Thadée Miderho. “Em caso de justiça popular, os chefes das aldeias dizem que é + a população + o autor, não citam nomes”.

“Ela foi brutalizada, borrifada com gasolina e incendiada com um fósforo”

Shasha Rubenga ainda estremece com a evocação de cenas que testemunhou em 16 de agosto em Cifunzi, uma vila de cerca de 2.000 habitantes à beira do Parque Nacional Kahuzi-Biega.

“Era por volta das 5h, era uma segunda-feira. Os jovens circulavam na aldeia com uma lista na qual constavam os nomes de 19 mulheres com mais de 65 anos, designadas como feiticeiras por uma profetisa”, conta a jovem professora e ativista de direitos humanos.

Eles estavam procurando por essas mulheres. A maioria deles, cujas casas foram destruídas, teve tempo de fugir. Alguns outros foram salvos pelos soldados que atiraram para o alto para dispersar a multidão.

“Mas eu vi esses jovens colocarem as mãos em uma vizinha chamada Nyabadeux” , uma velha que tinha sete filhos. “Ela foi brutalizada, borrifada com gasolina e incendiada com um fósforo.” Esta mulher foi queimada viva no meio da aldeia.

“Dói em mim, mesmo jovens com menos de 10 anos de idade participam dessas cenas horríveis ”, continua Shasha. “Eu vi uma criança de cinco anos com um grande bastão girando o corpo carbonizado de Nyabadeux”.