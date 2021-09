Angola e Espanha alargam cooperação

O Presidente da República, João Lourenço, iniciou na manhã desta terça-feira (28) a visita de Estado ao Reino de Espanha, com um encontro no Palácio da Zarzuela com Sua Majestade Rei Felipe VI.

Os dois estadistas conversaram sobre questões ligadas à cooperação bilateral, que Luanda e Madrid querem ver ampliada, soube o Jornal de Angola de fonte oficial.

Felipe VI recebeu João Lourenço no portão do Palácio da Zarzuela, residência dos reis nos arredores de Madrid, e depois acompanhou-o até à Sala de Audiências para uma fotografia oficial, tendo-se juntado em seguida as delegações dos dois países.

Testemunharam o encontro o ministro das Relações Exteriores, Teté António, e o embaixador de Angola em Espanha, José Luís de Matos Agostinho, e do lado espanhol, o subsecretário dos Negócios Estrangeiros, Luís Manuel Cuesta, e o embaixador de Espanha em Angola, Manuel Hernández Ruigómez.

Felipe VI e João Lourenço, acompanhados pelas duas delegações, estiveram em seguida reunidos.

O Presidente da República é o convidado de honra de um almoço oferecido pelos reis de Espanha no Palácio Real de Madrid esta tarde.

Ainda no fim da tarde, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, irá receber João Lourenço às 17:00 no Palácio da Moncloa, a sede do Governo.