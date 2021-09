Presidente Macron e Tedros Ghebreyesus lançam academia mundial de saúde

O Presidente Emmanuel Macron e o director da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus lançaram esta segunda-feira, em Lyon, no sudeste da França, o futuro centro mundial de formação da referida agência da ONU, actualmente responsável pela gestão global da luta contra a pandemia de Covi-19.

Equipado com tecnologias avançadas como a inteligência artificial e a realidade virtual, assim como de um centro de simulação de emergências sanitárias de nível mundial,a Academia de Lyon da OMS, terá como objectivo formar milhões de técnicos de saúde através do mundo.

Segundo declarou Emmanuel Macron em Maio de 2021, a estrutura, lançada em 2019, e que já começou alguns cursos on-line, está destinada a ser uma estrutura de formação de referência em matéria de saúde pública.

No âmbito do projecto, a França deverá investir mais de 120 milhões de euros.

A academia de formação em saúde pública será parcialmente financiada pelas autarquias locais e situar-se-á no polo de investigação em biotecnologia de Gerland em Lyon, que abriga o Centro Internacional de Investigação Contra o Cancro, bem como laboratórios farmacêuticos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o campus da futura academia, em Gerland, terá uma superfície de 11.000 metros quadrados e começará ser construído no final de 2021, com uma abertura prevista para 2024.

A nova estrutura será parte integrante da Organização Mundial de Saúde e terá como directora a ex-ministra francesa da Saúde, Agnès Buzyn, nomeada para a função por Tedros Adhanom Ghebreyesus em 16 de Agosto de 2021.

De acordo com a OMS, a problemática da actualização dos conhecimentos em ciências médicas é sensível, pelo facto de que as matérias duplicam cada dois a três meses e é necessário mais de uma década para que as práticas e as orientações normativas mais recentes sejam aplicadas pela totalidade dos técnicos de saúde no mundo.