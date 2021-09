BAI avisa que 300.000 contas bancárias podem ser bloqueadas

Os clientes do BAI têm até ao próximo dia 15 de Outubro para actualizar os seus dados, de acordo com a medida do BNA. Cerca de 20% ainda não o fez

Pelo menos 300 mil clientes do Banco Angolano de Investimento (BAI) podem ver as suas contas bloqueadas, caso não façam a actualização de dados até ao dia 15 do próximo mês de Outubro, uma medida imposta pelo regulador, Banco Nacional de Angola (BNA).

Dos 1,5 milhões de clientes do BAI, 20% têm documentos como Bilhete de Identidade, número de telefone, email ou a morada desactualizados, e se a situação se mantiver além do dia 15 do próximo mês, as contas serão bloqueadas.

A directora do programa de actualização e cadastro de clientes da instituição bancária, Carla Pataca, que falava à imprensa, nesta quarta-feira, 22, explicou que os clientes podem efectuar as actualizações das contas via email para o endereço: apoio.cliente@bancobai.ao, ou deslocando-se a qualquer agência do banco – mesmo que a conta do cliente não esteja domiciliada nessa agência -, ou, ainda, o cliente pode efectuar a actualização através do seu gestor de conta.