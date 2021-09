Futebol: Sagrada Esperança “mira” revalidação do título

A dois dias do início da época desportiva 2021/2022, o Sagrada Esperança da Lunda Norte, com um plantel constituído por 30 jogadores, aponta a revalidação do título do Girabola, a conquista da Supertaça e da Taça de Angola, como desafios para a temporada.

O jogo de abertura da temporada, voltará a colocar frente-a-frente, no dia 26 do mês em curso, o Sagrada Esperança e o Petro de Luanda, finalistas da edição passada do Campeonato Nacional de Futebol (Girabola), para a disputa do título da Supertaça, no Estádio da Ombaka, na província de Benguela.

Para encarar a época 2021/2022, o actual campeão do Girabola, contratou nove jogadores para reforçar o plantel, onde o destaque recai para Carlinhos (Ex Young Africans da Tanzânia), Manguxi e Gerson (Ex Petro de Luanda), Lomalissa (proveniente do Bravo do Maquis), Leonel Yombi (Ex 1º de Agosto) e dois atletas provenientes do campeonato senegalês, Anice Diame (defesa) e Mamadhou Sádio (avançado).

Eis o plantel

Guarda-redes: Langanga (23 anos), João Baptista “JB” (23 ano), Gerson Barros (34 anos) e Leonardo Mutunda (25 anos).

Defesas: Kialonda Gaspar (24 anos), Manuel Cunha “Lulas” (26 anos), Reginó (31 anos), Muenho (27 anos), Simão (31 anos), Eliseu (25 anos), Luís Tati (31 anos), Victoriano (29 anos), Karanga (30 anos), Anice Diame (20 anos).

Médios: Lépwa (22 anos), Carlinhos (), Água Doce (27 anos), Manguxi (30 anos), Matengó (28 anos), Cachi (30 anos), Celso (27 anos), Femi (32 anos), Aníbal (24 anos), e Messias (23 anos).

Avançados: Jó Paciência (25 anos), Leonel Yombi (27 anos), Adó Pena (29 anos), Laurindo Aurélio (21 anos) Mamadhou Sádio (18 anos).

Equipa técnica:

Treinador principal: Roque Sapiri

Treinadores adjuntos: Francisco Moniz

Técnico de guarda-redes: João Sebastião “Senas”

Preparador físico: Rui Oliveira

Perfil do Clube

Designação: Grupo Desportivo Sagrada Esperança da Lunda Norte

Data de fundação: 22 de Dezembro de 1976

Estádio: Sagrada Esperança (8 mil e 200 lugares)

Equipamento tradicional: Verde e preto – meias verdes

Equipamento alternativo: Branco e verde – meias brancas

Ano de estreia no Girabola: 1980

Títulos: Girabola (2005 e 2021) e Taça de Angola (1988 e 1999)

Melhor época no Girabola: 2005 e 2021 (campeão nacional)

Pior época no Girabola: 1980, 1982, 1993 e 2008 (descida de divisão)

Maior goleador: Francisco Quintino

Jogadores de referência que passaram pelo clube: Love Kabumgula, Chinho, Santana, Lebo Lebo (autor do golo que deu o primeiro título), Quintino, Amaral Aleixo, Goleate, e Jaburú

Mídias digitais: www.gdse.ao e dpfutebolgdse@gmail.com

Fonte de financiamento: Endiama EP

Orçamento: Três milhões de dólares norte-americanos (USD 3.000.000)

Competições a participar: Supertaça, Girabola e Taça de Angola.

Direcção:

Presidente de direcção: José Muacabalo

Vice-presidente: José da Rosa

Presidente da Mesa da Assembleia: Ernesto Muangala

Director para o futebol: Henrique Lucali