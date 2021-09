Covid-19: Postos de vacinação do Cazenga estarão encerrados no sábado

Os postos de de vacinação contra à Covid-19 do município do Cazenga comunica estarão encerrados neste sábado, dia 25 de Setembro.

De acordo com um comunicado da Administração Municipal do Cazenga, a que o Portal de Angola teve acesso, o encerramento dos postos vai decorrer por ocasião do dia 25 de Setembro, dia Consagrado ao Trabalhador de Saúde, que assinala-se em todo território nacional, em memória de Américo Boa Vida.

Segundo a nota da Administração do Cazenga os postos de vacinação contra à Covid-19 retomam o seu normal funcionamento na segunda-feira, dia 27 de Setembro de 2021.

Recorde-se que o Município do Cazenga conta com dois postos de vacinação, localizados na Escola Técnica de Saúde do Kalawenda (Urbanização) e Escola 1 de Junho, localizada no Distrito Urbano do Kima Kieza.