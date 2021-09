Afrobasket 2021: Angola perde com Egipto e o quinto lugar

A selecção angolana sénior feminina de basquetebol perdeu hoje, sexta-feira, diante da similar do Egipto, por 76-82, em jogo das classificativas do quinto lugar do Campeonato Africano (Afrobasket2021), que se disputa em Yaoundé, nos Camarões.

No intervalo, as comandadas do treinador Walter Costa, estavam já em desvantagem de 18-22.

Com este resultado negativo, conjunto nacional deixa escapar a oportunidade de manter o quinto lugar da edição passada, em Dakar, no Senegal.

A partida registou os parciais de 17-13, 22-18, 18-22, 25-23, com as angolanas a liderarem apenas no terceiro período.

Em função do deslize de hoje, Angola vai jogar sábado, para o sétimo e oitavo lugar frente a Cote d´Ivoire, que também perdeu com Moçambique, por 57-59.

Para o quinto lugar, Moçambique defronta sábado, o Egipto.

Ainda hoje, para as meias-finais, os Camarões vão jogar diante do Mali, enquanto que a Nigéria, campeã em título, enfrenta o Senegal.