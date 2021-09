Depois de ter passado em equipas como Manchester United, Panathnaikus da Grécia e Rayo Vallicano, o avançado angolano quer voltar a jogar no futebol nacional.

Manucho Gonçalves, que está sem clube, aguarda por propostas de clubes do Girabola, que estejam interessados nos seus préstimos.

Sabe a IP que, o jogador chegou a reunir com a direcção do Petro de Luanda, mas está descartada qualquer hipótese de contratação do avançado de 38 anos de idade.