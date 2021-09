Huawei: Inovando sem parar para uma digitalização mais rápida

O principal evento anual da Huawei para a indústria global de TIC – HUAWEI CONNECT 2021 – teve início hoje. O presidente rotativo da Huawei, Eric Xu, abriu o evento com um discurso intitulado “Innovating Nonstop for Faster Digitalization”.

O evento deste ano, com o tema “Mergulhe no digital”, explora como a tecnologia digital pode se integrar melhor a cenários de negócios e know-how do setor para enfrentar desafios críticos de negócios e como as partes interessadas podem trabalhar juntas de forma mais eficaz para promover um ecossistema aberto da indústria e impulsionar o sucesso compartilhado.

O evento está programado para ter quatro palestras, cinco cúpulas e 66 sessões, com mais de 200 palestrantes, incluindo visionários da indústria, líderes de negócios, especialistas em tecnologia e parceiros do ecossistema. Ele será transmitido ao vivo em 11 idiomas no site corporativo da Huawei e por seus parceiros de mídia. O evento também contará com exposições online, visitas remotas a salas de exibição e painéis de discussão abertos, permitindo a interação online experiências de balcão.

Durante a sua apresentação, Xu falou sobre como ajudar as indústrias a se tornarem digitais é um aspecto crítico da missão da Huawei de levar o digital a cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente.

“O desenvolvimento digital depende da tecnologia digital. Para que a tecnologia digital permaneça relevante, devemos continuar a inovar e criar valor. Nuvem, IA e redes são três tecnologias digitais críticas”, disse o presidente rotativo da Huawei, tendo compartilhado alguns dos progressos que a Huawei fez nessas três áreas, o que a Huawei está a fazer para permitir o desenvolvimento de baixo carbono e para onde a indústria como um todo está a se dirigir.

Xu explicou que HUAWEI CLOUD, o serviço de nuvem da empresa lançado há apenas quatro anos, já reuniu mais de 2,3 milhões de desenvolvedores, 14.000 parceiros de consultoria e 6.000 parceiros de tecnologia, e também disponibilizou mais de 4.500 serviços no HUAWEI CLOUD Marketplace. Tornou-se uma plataforma importante para empresas, empresas e governos da Internet tornarem as suas organizações digitais.

No evento, Xu lançou o primeiro serviço nativo de nuvem distribuído do sector, chamado UCS – um serviço nativo de nuvem onipresente disponível no HUAWEI CLOUD. Com o UCS, a Huawei planeia fornecer às empresas uma experiência consistente ao usar aplicativos nativos da nuvem que não sejam limitados por limitações geográficas, entre nuvens ou de tráfego, acelerando assim a transformação digital em todos os sectores.

O portfólio de IA completa da Huawei em todos os cenários, lançado em 2018, também está a progredir conforme o esperado. A sua estrutura MindSpore se tornou a principal estrutura de computação de IA na China. Enquanto isso, o cluster Atlas 900, bem como os serviços em nuvem nele baseados, atendem actualmente a mais de 300 empresas, apoiando o treinamento de muitos modelos que incluem os grandes modelos HUAWEI CLOUD Pangu. O HUAWEI CLOUD ModelArts tornou o desenvolvimento de aplicativos de IA incrivelmente simples com os seus serviços completos baseados em cenário. O objectivo final do ModelArts é permitir que cada engenheiro desenvolva independentemente os seus próprios aplicativos de Inteligência Artificial.

Xu também apresentou as inovações da Huawei no domínio da rede. Conforme as organizações se tornam digitais, elas tendem a ver um crescimento exponencial na complexidade da rede. Para resolver isso, a Huawei vem inovando em soluções para redes globais com base no conceito de rede de direcção autônoma (ADN). A empresa tem trabalhado com clientes nos sectores de finanças, educação e saúde para inovar e implantar novos aplicativos e construir redes que são autorrealizáveis, autocuráveis, autotimizadas e autônomas.

Xu continuou explicando como a Huawei está a usar tecnologia digital para apoiar o desenvolvimento de baixo carbono, como parte dos esforços globais para atingir o pico de emissões de CO2 e neutralidade de carbono. Especificamente, a Huawei se concentra em três iniciativas principais:

(1) Investir e inovar em tecnologias de economia de energia para fornecer produtos de TIC com maior eficiência energética para uma indústria de TIC de baixo carbono;

(2) Investir em inovações onde a eletrônica de potência e as tecnologias digitais convergem para promover a energia limpa e a digitalização da energia tradicional; e

(3) Fornecimento de tecnologia digital para ajudar todos os setores a se tornarem digitais e com baixo teor de carbono.

Zhang Ping’an, CEO da Cloud BU e presidente do Huawei Consumer Cloud Service, discorreu sobre as iniciativas estratégicas da HUAWEI CLOUD e lançou novos serviços e produtos no evento.

“A chave para uma transformação digital de sucesso é pensar como nativo da nuvem e agir como nativo da nuvem”, disse Zhang.

“HUAWEI CLOUD junta-se aos nossos clientes e parceiros para mergulhar no digital e explorar o potencial de Everything as a Service – Infrastructure as a Service para acessibilidade global, Technology as a Service para inovação flexível e Expertise as a Service para excelência compartilhada.” Zhang anunciou duas novas regiões no México e Ulanqab na China, e lançou 10 novos serviços HUAWEI CLOUD. O anúncio incluiu MacroVerse – HUAWEI CLOUD aPaaS, OptVerse AI Solver, HUAWEI CLOUD Stack 8.1, SparkRTC – um serviço de áudio e vídeo em tempo real e Pangu, um grande modelo para moléculas de drogas.

Os clientes e parceiros presentes incluíram Christophe Ozer, chefe da Orange Cloud (Orange Flexible Engine) APAC; Wu Qiang, vice-presidente da Tianjin Port Holdings; Chen Haining, gerente geral do departamento de TI do Shanghai Pudong Development Bank; e Jiang Chuanrong, presidente da Shanghai Mirror Pictures. Eles descreveram sua experiência de inovação conjunta com a Huawei na sua transformação digital.

Wu Qiang disse: “O porto de Tianjin é um dos 10 principais portos do mundo, com uma capacidade anual de quase 20 milhões de contêineres. O HUAWEI CLOUD OptVerse AI Solver nos ajuda a melhorar nossa velocidade de planejamento em mais de 100 vezes com base em dezenas de milhões de variáveis e restrições, maximizar a programação de recursos e sobrecarregar a eficiência da operação. ”

Xu concluiu o seu discurso dizendo: “A inovação contínua tem sido a força motriz por trás da digitalização até agora. Seguindo em frente, se esperamos alcançar objetivos mais ambiciosos para a digitalização, a inovação contínua continuará a ser a chave. Portanto, vamos inovar sem parar para um futuro melhor. ”

A Huawei hospeda o HUAWEI CONNECT 2021 online de 23 de Setembro a 31 de outubro. O tema do evento deste ano é Dive into Digital. Vamos nos aprofundar na aplicação prática de tecnologias como nuvem, IA e 5G em todos os setores e como elas podem tornar as organizações de todas as formas e tamanhos mais eficientes, versáteis e, por fim, mais resilientes à medida que avançamos em direção à economia recuperação.

