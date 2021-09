Assaltos: Jovens em duas motorizadas “varrem” rua do Lar Patriota com recurso a arma de fogo

Uma “onda” de assaltos varreu a rua principal do Lar Patriota, distrito urbano de Talatona, na manhã desta quarta-feira, 22.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi informado desta situação quando estava a divulgar a detenção de um gangue responsável por outros assaltos, a cerca de 2 km do local.

Os assaltos, segundo percebeu o Novo Jornal, ocorreram todos numa só rua do bairro Patriota, e foram efectuados por quatro elementos que se deslocavam em duas motorizadas, munidos de armas de fogo do tipo Kalashnikov, de cano serrado.

Os assaltantes apoderaram-se de diversos telemóveis e carteiras com valores e documentos de seis automobilistas interpelados pelos meliantes quando seguiam marcha pela rua principal do Lar Patriota.

O Novo Jornal, que estava próximo do local a efectuar um trabalho com o Departamento de Combate ao Crime Organizado do SIC-Geral e Luanda, ouviu o relato in loco de uma das vítimas, ao final da manhã.

Manuel Halaiwa, superintendente do SIC-geral, e Fernando de Carvalho, do SIC-Luanda, presenciaram quando uma senhora ocorreu ao local para pedir socorro porque tinha sido atacada pelos assaltantes.

Foi desencadeada uma operação de perseguição aos assaltantes mas sem sucesso até meio da tarde de hoje, quarta-feira, 22.