Representantes de partidos políticos visitam BUAP de Viana

O Administrador Municipal de Viana, Manuel Pimentel, apresentou, hoje, quarta-feira, 22 de Setembro de 2021, aos representantes dos partidos políticos, com assento parlamentar, o ponto de situação relativo à abertura do Balcão Único de atendimento ao público (BUAP), no Município de Viana.

Numa visita guiada, Manuel Pimentel mostrou aos políticos o espaço, onde a partir de amanhã, 23 de Setembro, começa a funcionar o BUAP de Viana.

O Administrador Municipal de Viana, anotou e respondeu ainda as preocupações dos visitantes.

O encontro contou com a presença de representantes do MPLA, UNITA, PRS, FNLA e a coligação política CASA-CE.

Entretanto, amanhã, serão abertos dois Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) em Viana, nesta primeira fase, estando previstas abertura de oitos balcões, até a finalização do projecto.