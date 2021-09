João Lourenço nos EUA: “Sejamos patriotas e menos partidários”

Muita incongruência sobre a deslocação do Presidente João Lourenço aos Estados Unidos da América, até os que se dizem patriotas estão satisfeitos e com comentários pouco abonatórios festejam o facto do PR angolano não ser recebido na Casa Branca pelo presidente Norte Americano.

Por: Luís de Castro

O Presidente João Lourenço não foi representar a sua família política “MPLA” ou em nome pessoal, mas sim foi representar Angola e os angolanos, onde o mote é a sua participação na Assembleia Geral ONU, que decorre anualmente, em Nova Iorque.

Os comentários pouco abonatórios em torno da visita do Estadista angolano demonstram claramente que temos de nos rever, afinal os partidos políticos não estão acima dos interesses da Nação, e no caso da deslocação do Presidente João Lourenço está em jogo os interesses da Nação, que passa pela atração de investimentos estrangeiros e buscar apoio diplomático para recuperar as fortunas desviadas por Marimbondos e Caranguejos, que estão a dinamizar as economias do Ocidente e muita falta faz a economia nacional e gerar emprego.

Obviamente que, se o tão propalado encontro, que agita as redes sociais por esses dias, entre JLO e Biden seria ouro sobre azul na perspectiva do alcance da diplomacia angolana a nível internacional, e certamente que Angola mereceria destaque em letras garrafais nos principais jornais do mundo. Porém, o povo está cansado de encontros de charme e quer apenas “diplomacia no prato” para conter a fome e a miséria que anda nua de Cabinda ao Cunene.

Por outro lado, me parece que existe memória curta de alguns concidadãos que, Joe Biden é o Senador que em 1984 votou contra o fim da “Emenda Clarke”, tendo considerado a UNITA um partido Belista. Apesar disso, os angolanos tiveram a capacidade de resolver os problemas internamente, sem intermediação externa, tal como demonstra a história recente do nosso País.

Diante do “festival de fogos de artifícios”, punge-me o coração ver hoje pessoas a fazerem artigos e cometários como se a visita do PR fosse vexatoria para Ele, não é verdade. Até porque, se alguma coisa correr mal ao Estadista angolano está em causa a imagem de Angola.

Aos fazedores de opinião da nossa praça, importa replicar o discurso de unidade, isto é, sejamos patriotas e menos partidários.