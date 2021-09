Cerca de 80% das propostas de investimento aprovadas pela AIPEX ficam em Luanda

Dos projectos aprovados, num total de 396, 102 já foram implementados, representando 25,8 % e um investimento total de 1,2 mil milhões USD.

Cerca de 80%, o equivalente a 314, das propostas de investimento aprovadas pela Agência de Investimentos e Promoção das Exportações (AIPEX), desde Agosto de 2018 até Julho último, ficaram em Luanda, enquanto os restantes 82 projectos foram distribuídos pelas 16 províncias, com excepção do Moxico que não recebeu nenhum investimento, indicam as estatísticas da AIPEX.

Dos projectos aprovados, num total de 396, 102 já foram implementados, representando 25,8 % e um investimento total de 1,2 mil milhões USD. Outros 268 projectos estão a ser implementados, 15 estão por implementar e 10 foram cancelados.

Os sectores da indústria e comércio foram os que mais receberam intenções de investimentos. As propostas para os dois sectores estão avaliadas em 152 milhões USD para o comércio e 1,9 mil milhões USD para a indústria, respectivamente. A prestação de serviços é o terceiro sector que mais investimentos atraiu, enquanto a agricultura com 18 propostas foi o quarto melhor posicionado.