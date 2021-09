Angolanos apurados para nova turma MultiChoice Talent Factory 2022

David Sapalo e Fabiana de Barros, jovens angolanos, integram a nova turma da MultiChoice Talent Factory de 2022, que reúne 60 africanos aspirantes a cineastas.

A nova turma de jovens criativos, participantes do projecto MultiChoice Talent Factory (MTF), edição 2022, cuja formação acontece nas Academias de Nairobi, Lagos e Lusaca, uma iniciativa da MultiChoice África, vai contar com a participação de dois jovens angolanos, nomeadamente David Sapalo, de 24 anos, licenciado em Língua e Literatura em Língua Inglesa, pela Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto (UAN), e Fabiana de Barros, de 28 anos, estudante do ensino médio.

Após um exaustivo processo de selecção de seis semanas em 13 países africanos, os jovens angolanos, que integram uma lista de 60 aspirantes a cineastas, iniciarão, em Outubro deste ano, o seu programa de formação de 12 meses.

Num comunicado enviado à redacção do Novo Jornal, a MultiChoice África explica que os candidatos foram seleccionados após um rigoroso processo de entrevistas feitas por especialistas em Cinema e Televisão, bem como pelos directores regionais das academias.