África do Sul ainda não sabe como vai criar o rendimento mínimo

Um ano depois de anunciar a criação de um rendimento mínimo garantido, destinado a desempregados com idades entre os 18 e os 59 anos, o governo da África do Sul ainda estuda uma forma de conceder o Basic Income Grant, que ficou conhecido com a sigla BIG

O assunto esteve em destaque esta terça-feira, dia 14, durante uma reunião de ministros, destinada a discutir como acelerar a recuperação económica e considerar a forma mais viável de conceder subsídios sociais à população, fortemente penalizada pela pandemia da Covid-19.

A criação do BIG foi anuncia- da em Julho de 2020, pela ministra do Desenvolvimento Social, Lindiwe Zulu, quando o governo do Presidente Cyril Ramaphosa destacou a urgência de criar um mecanismo que substituísse o subsídio de 350 rands, lançado em Abril, no âmbito do pacote de medidas de alívio a` pandemia. O BIG destina-se a desemprega- dos e ira” abranger um universo estimado de 33 milhões de pessoas, com custos avaliados em 2,5 mil milhões USD por ano.