Operação “Não as Drogas”: Destruídos 10 hectares de liamba

Forças conjuntas da Polícia Nacional de Angola (PNA) e do Serviço de Investigação Criminal (SIC), procederam, ontem, no município do Seles, província do Cuanza-Sul, a destruição de um total de 10 hectares, que continham plantas do estupefaciente (liamba).

A acção foi resultado de uma micro-operação, realizada pelas Forças conjuntas em várias artérias do município, que permitiu apreender igualmente, um total de Dez quilogramas da semente de liamba.

Segundo o Comandante Municipal da Polícia Nacional, no Seles e coordenador da operação, Intendente – Luís António, a acção visou desencorajar o cultivo do referido produto e garantiu que operações do gênero serão contínuas.

Por sua vez, o Administrador Municipal-adjunto para a área económica e financeira do Seles, Manuel Lay Luciano, que também participou da operação, enalteceu o desempenho das Forças de segurança congratulando-se com os resultados alcançados, tendo apelado aos munícipes, para absterem-se dessas práticas e apostarem no cultivo de produtos agrícolas.