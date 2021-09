Administração Municipal de Viana garante apoio a equipa de futebol em muletas “1 de Junho”

A equipa de futebol em muletas 1 de Junho do Município de Viana recebeu, hoje, 21 de Setembro, a garantia de todo o apoio por parte da Administração Municipal de Viana, para uma boa prestação no Campeonato Nacional de Futebol em Muletas, que se vai realizar na Província do Huambo, a partir do dia 25 de Setembro de 2021.

A garantia foi dada pela Administradora Municipal Adjunta Para Área Política, Social e das Comunidades, Paula Contreiras Dias, durante a audiência que manteve esta tarde com os atletas.



Para uma boa prestação dos campeões provincial de futebol em 2021, foi garantido todo o apoio logístico a equipa 1 de Junho de Viana.

A Administradora Municipal Adjunta para Área Política, Social e das Comunidades, Paula Contreiras Dias, fez saber que a Administração Municipal de Viana continua a apostar na massificação do desporto, sublinhando a importância do desporto adaptado como parte principal do processo de inclusão e combate a discriminação, bem como todas as formas de exclusão social.



No final da audiência, a responsável desejou vitória e a conquista de mais dois títulos aos guerreiros de Viana, bem como fez a entrega simbólica de pares de muletas.

De realçar que a equipa 1 de Junho de Viana vai disputar a Supertaça Nacional diante do Misto do Huambo, neste sábado para o arranque do campeonato nacional.