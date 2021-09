Município da Quiçama: Bento Bento diz que Luanda é o bastião do MPLA

O primeiro secretário do Comité Provincial de Luanda do MPLA, Bento Joaquim Bento, disse neste sábado, em Cabo Ledo, no município da Quiçama, que o MPLA é o partido dos milhões e que Luanda continua a ser o bastião do partido no poder.

Em relação ao adiamento da marcha dos milhões, inicialmente prevista para o sábado passado, Bento Bento, justificou o seu adiamento em função do aumento do número de casos de infecções e mortes pela Covid-19.

O primeiro secretário do Comité Provincial de Luanda do MPLA sublinhou ainda a necessidade de todos os membros, simpatizantes e amigos do MPLA aderirem aos postos de vacinação, garantindo que é preciso conter a pandemia do coronavírus, garantindo que, contrariamente a outros partidos, o MPLA tem sentido de Estado.

“E preciso conter a pandemia”, defendeu o político, para quem o partido no poder tem sentido de Estado e, mais uma vez, deseja mostrar à sociedade que “é importante que tenhamos o sentido de responsabilidade, face ao momento que o mundo atravessa”.

No acto político, Bento Bento auscultou os problemas que foram levantados pela sociedade entre os quais, a falta de universidade, acesso a bolsas de estudo, escassez de médicos, mediatecas, dificuldades na distribuição de energia eléctrica e nos acessos por estrada para as localidades de Dembaxio, Mumbongo e Quixinge.

No encontro, que marcou o encerramento de visitas aos comités municipais do MPLA em Luanda, Bento Bento garantiu que o Executivo tem preparado um grande projecto de requalificação, cuja implementação está atrasada devido à situação financeira que o país atravessa, agravado pela pandemia da Covid-19.

Entretanto, apelou a calma e esperança de que, nos próximos tempos, as obras de requalificação da Nossa Senhora da Muxima terão lugar, dando aquele santuário, o destaque de um dos pontos turísticos mais bonitos a nível de África.