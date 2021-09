MPLA reafirmou defesa da democracia e reconciliação no Dia do Herói Nacional angolano

O Bureau Político do MPLA exortou os angolanos a honrarem a “memória dos Heróis da Liberdade”, defendendo a paz, democracia e reconciliação nacional, encorajando o líder do partido e Presidente de Angola a prosseguir com as suas políticas.

O comunicado do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que assinala o Dia do Herói Nacional, feriado angolano que comemora o dia do nascimento de Agostinho Neto, primeiro Presidente após a independência de Angola, sublinham que o pensamento político-estratégico do nacionalista e médico angolano continua “presente e atualizado” servindo de inspiração para as presentes e futuras gerações.

No mesmo documento, o Bureau Político do MPLA exorta os angolanos “a honrarem patrioticamente a memória dos Heróis da Liberdade” e defender “intransigentemente a Paz, a Democracia e a Unidade e Reconciliação Nacional”.

O órgão do partido encoraja igualmente o Presidente João Lourenço a prosseguir com as medidas de políticas que visam a diversificação da economia nacional, o aumento da produção interna de bens e serviços, a diversificação das fontes de receitas e o fortalecimento do tecido empresarial angolano, bem como no caminho da satisfação das necessidades básicas da população.

“Finalmente, o Bureau Político do MPLA convida todas as forças vivas da Nação no sentido de continuarem a apoiar o Presidente João Lourenço no combate à corrupção, à impunidade, aos descaminhos de bens públicos e ao desperdício”, conclui a nota.