João Lourenço em Washington com agenda cheia

O Presidente de Angola encontra-se em Washington nesta segunda-feira, 20, com o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e na conversa deve ser analisada a situação da região dos Grandes Lagos, cuja Conferência é actualmente presidida por João Lourenço.

Na quinta-feira, Luanda acolheu uma mini-cimeira dos Chefes de Estado da Conferência dos Grandes Lagos, que deverá ser abordada no encontro.

Da agenda do Chefe de Estado angolano constam ainda um encontro com os presidentes da organização African Parks, Peter Fearnhead, e da Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente (ICCF), John Gantt.

Ainda hoje, João Lourenço será homenageado na gala anual da ICCF, que junta diversos grupos, tanto liberais como conservadores, empresas, organizações não governamentais, celebridades e voluntários que trabalham a favor da conservação do ambiente.

Com a African Parks, o Ministério da Cultura Turismo e Ambiente assinará um memorando de entendimento.

No campo político, o Presidente angolano encontra-se com o senador democrata Chris Coons, presidente do Comité de Ética e membro do Comité de Relações Externas.

Atrair investimentos para Angola

Entretanto, um dos pontos altos da agenda será a meio da tarde quando Lourenço participar numa mesa-redonda sobre investimentos em Angola, organizada pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos.

No evento, o Presidente irá apresentar a sua visão para a economia angolana e procurar atrair mais investimentos americanos para outros sectores que não apenas o petróleo.

Completam a agenda desta segunda-feira uma visita ao Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana e a saudação da família Tucker, de Hampton, Virgínia, descendente dos primeiros escravos provenientes de Angola.

Amanhã, Lourenço desloca-se ao Congresso para vários encontros.

Depois de Washington, o Chefe de Estado angolano desloca-se a Nova Iorque para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Integram a delegação presidencial, a ministra das Finanças Vera Daves, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto João, o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, e ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros, Teté António.

A embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Mria Fite, estará presente nos vários encontros de hoje, bem como na mesa redonda.