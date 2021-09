Última Hora: Dois helicópteros do Exército Nacional Líbio colidem no ar deixando vários mortos

Dois helicópteros do Exército Nacional Líbio, liderado pelo marechal Khalifa Haftar, colidiram neste domingo (19) perto da cidade de Bengasi durante exercícios.

A tripulação de um dos helicópteros morreu, disse à Sputnik uma fonte do exército.

“Dois helicópteros Mi-8 colidiram na região de Mesus, localizada a sudeste de Bengasi, durante exercícios militares. Dois tripulantes de um dos helicópteros morreram, a tripulação do outro helicóptero sobreviveu”, afirmou a fonte.

O porta-voz das Forças Especiais da Líbia informou em sua página no Facebook que a colisão dos dois helicópteros levou à morte do piloto e do técnico de uma aeronave. O helicóptero pertencia à base aérea de Benina.

Em actualização…