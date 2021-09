Regresso de ZéDú: Oposição dá as boas-vindas ao ex-PR mas lembra que vai encontrar um País pior que aquele que deixou em 2019

O regresso do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, que aconteceu esta semana, depois de um “exílio” em Barcelona, Espanha, para onde foi em Abril de 2019, é saudado pelos partidos políticos da oposição, mas estes consideram que “vai encontrar um País pior que aquele que deixou há dois anos..

“Desejo-lhe boas-vindas”, disse ao Novo Jornal o deputado da UNITA, Diamantino Mussokola, frisando que o ex-Presidente, neste seu anunciado regresso, vai encontrar uma situação pior em todos os sentidos, nomeadamente político e social.

“É uma vergonha nacional termos alguém que serviu o País durante muitos anos, estar no exílio no exterior”, acrescentou o também secretário para a Organização da UNITA.

Na sua opinião, a vinda de José Eduardo dos Santos poderá ajudar o seu partido a resolver alguns problemas, dada “a sua experiência de governação de décadas”.

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, disse que a vinda de José Eduardo dos Santos, representa “uma verdadeira reconciliação” com a Pátria.

“Vai ser um regresso com um grande significado não só para as autoridades governamentais, mas também no seio da sociedade em geral. Isso representa uma verdadeira reconciliação com a Pátria”, acrescentou.

Segundo o político, o “exilio” do ex-presidente da República “não estava a criar boa imagem para o País”.

“O ex-Presidente regressa a um País que se está a confrontar com muitos problemas que são resultado da sua má governação”, apontou ainda Manuel Fernandes.

O secretário-geral do PRS, Rui Malopa Miguel, disse que, José Eduardo dos Santos é filho de Angola, o seu regresso depois de dois ano é bem-vindo.

“Sabemos que José Eduardo dos Santos saiu fora de Angola por razões de saúde. Resolvido esse problema de saúde, o seu regresso é bem-vindo”, acrescentou, sublinhando que ele, como outros, devem voltar a Angola para ajudar o País.

O Novo Jornal está a tentar insistentemente obter um comentário do MPLA.