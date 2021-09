Manosele: “Feliz com o golo apontado, mas o resultado é negativo”

A Selecção angolana perdeu por 1-4 frente ao Paraguai num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E no Campeonato do Mundo de futsal da FIFA que decorre na Lituânia.

Na Arena de Klaipeda, no Norte da Lituânia, os paraguaios entraram melhor e marcaram um golo após apenas 3 minutos de jogo. Um tento assinado por Juan Salas, o capitão da selecção paraguaia.

Os Palancas Negras reagiram e conseguiram empatar aos 10 minutos com um tento de Manosele.

Um empate que não durou muito tempo. Apesar da boa reacção das Selecção angolana, o Paraguai conseguiu rapidamente aumentar a vantagem nesta primeira parte.

Em apenas 4 minutos, Arnaldo Baez, Richard Rejala e Francisco Martinez marcaram três golos que colocaram o Paraguai a vencer por 1-4. O resultado manteve-se até ao intervalo.

Durante a segunda parte, os pupilos de Rui Sampaio, treinador angolano, tentaram tudo para reduzir o marcador, mas nada mudou. 1-4 para o Paraguai.

Com esta segunda derrota na prova, Angola ocupa o quarto e último lugar no Grupo E, ainda sem nenhum ponto. A Espanha lidera o agrupamento com seis e já está apurada para os oitavos-de-final.

Na terceira e derradeira jornada, a Seleção angolana vai medir forças com a Espanha.

Em entrevista exclusiva à RFI, Manosele, internacional angolano que marcou o único tento frente ao Paraguai, estava satisfeito com o golo apontado, mas admitiu que o resultado é muito negativo.

Que análise podemos fazer do jogo?

Um resultado muito negativo. Viemos para este jogo com a lição estudada, tentando não cometer os mesmos erros que fizemos no jogo anterior. Vimos o jogo da selecção adversária, fizemos as nossas análises, e viemos com intenções de superá-los. Criámos situações, mas infelizmente não conseguimos concretizá-las. Eles foram mais eficazes e mais calmos. Foi assim que perdemos o jogo. Mas posso dizer que a nossa selecção esteve mais concentrada, jogámos melhor, mas tivemos má sorte.

E agora o futuro?

Nas próximas competições poderemos fazer melhor, visto que somos uma selecção nova e inexperiente. Podemos fazer melhor nas próximas competições. Mas ainda não acabou, ainda podemos conseguir um resultado positivo com a poderosa Espanha.

Manosele marcou, qual foi o sentimento? E quando Angola empata, acredita que a equipa pode virar o resultado?

Primeiro marcar numa competição como esta, a primeira vez, é de grande emoção. É uma honra marcar neste tipo de competição. E realmente quando marcamos o golo do empate, Sentimos que podíamos vencer essa partida porque estava ao nosso alcance. Mas depois foram surgindo erros e falta de concentração. Sem esquecer a emoção de saber que o jogo estava ao nosso alcance, foi isso que nos fez perder o jogo.